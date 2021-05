A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), em Minas Gerais, a operação Subitis Auxilium 2.0, nova fase de combate a fraudes ao Auxílio Emergencial, benefício pago pelo governo federal em decorrência da pandemia da Covid-19.

Em 11 municípios mineiros, entre eles a capital Belo Horizonte, a Polícia Federal representou por 14 mandados de busca e apreensão, 39 bloqueios de contas bancárias de empresas envolvidas, além de 13 medidas cautelares diversas da prisão em desfavor dos responsáveis por empresas investigadas. Todas as medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte e cumpridas por 60 policiais nas cidades de Betim, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana; Ituiutaba, Nova Serrana e Carmo da Mata, no Centro-Oeste; Jacutinga, no Sul de Minas; Uberlândia, no Triângulo Mineiro, além da capital.

A operação tem como objetivo identificar a ocorrência de fraudes massivas e desarticular a atuação de organizações criminosas. Segundo a PF, foram identificadas fraudes de alta complexidade, que utilizaram modelos sofisticados de execução. As informações iniciais são oriundas da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE) da PF, que reúne dados de comunicações de irregularidades referentes ao pagamento, após serem analisados e confirmados pela Caixa.

“Por meio do cruzamento desses dados, foi possível identificar beneficiários de valores oriundos de contas contestadas por fraude junto à Caixa e que foram utilizados para efetuar diversas compras em estabelecimentos comerciais, por intermédio de máquinas de cartão de crédito/débito e compras virtuais, com indícios de conivência por parte de seus responsáveis legais e/ou funcionários”, disse a corporação.

A operação é realizada com a participação do Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a Caixa, a Receita Federal (RF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). A PF informou, ainda, que continuará atuando para coibir e apurar este tipo de fraude no Estado, “com o objetivo de desestruturar ações que causam graves malefícios ao programa assistencial e às pessoas que dele necessitam”.

