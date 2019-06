Quatro pessoas foram presas e outros sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em escritórios advocatícios em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (5). A ação busca combater a corrupção ativa e passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional.

Entre os detidos, há três mandados judiciais de prisão preventiva e um mandado judicial de prisão temporária. Também foram cumpridos mandados de intimação, para que possíveis envolvidos prestem esclarecimentos.

De acordo com a PF, as investigações da operação "Escobar" tiveram início após a apreensão, na casa de investigados, de documentos sigilosos e internos da Polícia Federal relacionados ao cumprimento de mandados da operação "Capitu", realizada em novembro do ano passado.

Como mostraram os levantamentos, advogados teriam cooptado servidores da PF para obtenção ilegal de informações sigilosas ligadas a investigações em andamento na própria polícia.

Segundo a PF, os advogados com acesso privilegiado às informações usavam tal artifício para oferecer facilidades ilegais a seus clientes. De acordo com a PF, além de prejudicar investigações, a prática colocava em risco a segurança dos policiais envolvidos nos trabalhos.

Em nota, a Polícia Federal informou que a repressão contra atos de servidores do órgão policial é extremamente sensível e, embora cause desconforto aos investigadores e a toda a instituição, é essencial para a manutenção da lisura e do compromisso que a Polícia Federal tem de servir à sociedade brasileira.