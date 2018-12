Uma mulher foi presa com 19 quilos de maconha em uma mala no aeroporto de Confins, na região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, ela desembarcou na tarde deste domingo (30), de um voo que vinha de Mato Grosso do Sul.

A posse das drogas foi descoberta durante fiscalização sobre o tráfico de drogas. A mulher, de 22 anos é autônoma e foi encaminhada ao Complexo Penitenciário Estevão Pinto, na capital mineira. Caso seja condenada, poderá cumprir até 25 anos de reclusão.