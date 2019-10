O Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) irá investigar o caso de sequestro que uma empresária de 51 anos de Contagem, na Grande BH, teria sofrido neste fim de semana. A mulher desapareceu na sexta-feira (25), após seguir até uma agência bancária na Savassi, e foi encontrada neste domingo (27), em Nova Lima.

De acordo com a Polícia Civil, foi feito um boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão de Contagem e os primeiros levantamentos já estão sendo feitos. A vítima será ouvida no Deoesp na próxima semana. A polícia trabalha com duas hipóteses: roubo com restrição da liberdade da vítima ou extorsão mediante sequestro.

A empresária afirma que foi sequestrada na agência bancária e mantida dentro de um veículo por dois dias. Após ser libertada, ela foi encontrada na portaria do condomínio Estância Serrana, próximo à BR-040, em Nova Lima.

Leia mais:

Homem é preso por suspeita de abuso sexual da própria filha de 1 ano

Jovem alcoolizado é resgatado após cair de cachoeira na Serra do Rola-Moça