Um inquérito policial foi instaurado pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran) de Belo Horizonte para apurar as circunstâncias de um atropelamento com morte ocorrido na MG-010, próximo à Cidade Administrativa, no sentido Vespasiano, na Grande BH. O caso foi na noite de quarta-feira (4).

A vítima tinha 62 anos. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML)

Segundo a Polícia Civil, o condutor, de 44, era habilitado e apresentou resultado negativo para uso de álcool no teste do bafômetro. Nenhuma irregularidade foi encontrada no veículo. Ele foi liberado após prestar depoimento no Deictran.

