A Polícia Civil de Minas está investigando o caso da morte de uma mulher de 38 anos, que caiu da varanda da cobertura de um prédio no bairro Castelo, na região da Pampulha, no sábado (21). No boletim de ocorrência, consta a possibilidade de suicídio, mas a família acredita que pode ter havido um crime.

A administradora de imóveis estava na casa do namorado, onde acontecia uma festa. O corpo dela foi enterrado no domingo (22), em um cemitério da capital mineira.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais já iniciaram os trabalhos de campo e, nos próximos dias, testemunhas serão ouvidas. “A equipe policial aguarda a conclusão do laudo pericial, importante para as investigações. O inquérito será conduzido pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), sendo que nenhuma linha de investigações está sendo descartada”, afirmou a polícia.