A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar um caso de agressão e maus-tratos a um idoso, em um asilo do bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a vítima, de 72 anos, ele foi levado para o asilo particular há duas semanas e passou a ser agredido por funcionários

Segundo o aposentado, ele teria pago R$ 1,5 mil adiantado para ficar o mês todo sob os cuidados do asilo, que é particular. As agressões teriam ocorrido logo na primeira noite. Em seguida, ele contou que tentou entrar em contato com a família por várias vezes, mas teve o celular.

Após oito dias ele conseguiu pedir socorro, mas durante esse período ele contou que não recebeu a medicação que precisa tomas, além disso, ele não tinha horário certo para almoçar e chegou a ficar todos esses dias sem tomar banho e escovar.

Ele relatou ainda que os internos são obrigados a conviver com fezes de cães e gatos, que dormem e comem no mesmo espaço que os idosos.

Assim que foi resgatado pela família, o aposentado procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência por maus-tratos.