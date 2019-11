A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento do âncora esportivo da Rádio Itatiaia Bruno Teodoro Azevedo, de 37 anos, que foi visto pela última vez na manhã da última quinta-feira (31). De acordo com a PC, o pai dele registrou a ocorrência na 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios, em Belo Horizonte, um dia depois do sumiço. Uma carta foi deixada supostamente por ele com alegação de que estaria com uma dívida milionária. Na página da Itatiaia, na internet, o assunto é tratado como um “suposto desaparecimento voluntário”. Ainda conforme a publicação, "a emissora garante toda assistência à família, respeitando seu direito a optar pela privacidade, enquanto as medidas legais estão sendo tomadas”.



Familiares e amigos tentaram contato com o jornalista por telefone e por meio de mensagens em redes sociais. No entanto, nenhuma delas foram respondidas, ainda conforme a PC. A Delegacia Especializada de Localização de Pessoa Desaparecida já começou a averiguação do caso e toda a rede de segurança pública está em alerta.



A Rede Itatiaia divulgou uma nota na manhã de sábado (2) em apoio aos familiares do âncora. Veja na íntegra.

“A Rede Itatiaia informa que não trará a público detalhes de cunho particular a respeito do 'suposto desaparecimento voluntário' de Bruno Teodoro Azevedo, nosso colaborador e amigo. Mantendo seu princípio de prestadora de serviço, a emissora garante toda assistência à família, respeitando seu direito a optar pela privacidade, enquanto as medidas legais estão sendo tomadas”.