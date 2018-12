A Polícia Civil instaurou inquérito e já está ouvindo testemunhas no caso de um duplo homicídio registrado na manhã desta quinta-feira (20), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 7h num posto de combustíveis, no Centro da cidade. Uma das vítimas estava do lado de fora do carro, falando com o frentista, quando um outro veículo chegou e dois suspeitos desceram e atiraram. A outra vítima estava dentro do carro e também morreu no local.

Os dois baleados seriam detentos da penitenciária José Maria Alckmim, em Neves, que cumpriam pena em regime semiaberto com autorização para trabalho externo.

Após os disparos, testemunhas contaram aos militares que a dupla entrou em um veículo Onix e fugiu no sentido BR-040. A motivação para os assassinatos ainda é desconhecida.

As câmeras de segurança do posto de combustível registraram a ação e as imagens serão analisadas pela Polícia Civil.