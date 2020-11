A Polícia Civil vai investigar a morte de um adolescente, de 15 anos, com deficiência, no bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O corpo que estava com escoriações e em cima da cama foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (13), pela mãe do garoto.

A mãe do adolescente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que depois chamou a polícia porque havia escoriações no corpo do menino.

Uma equipe da Polícia Civil foi até o local, acompanhada por peritos, e realizou os primeiros levantamentos, de acordo com a instituição.

“Inicialmente, a causa da morte do adolescente de 15 anos, que tinha paralisia cerebral, não foi definida. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML para exames e determinação da causa da morte”, informou a Polícia Civil.