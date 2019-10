A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 52 anos, em Varginha, no Sul de Minas, na tarde dessa terça-feira (8). O corpo da vítima foi encontrado amarrado e com sinais de enforcamento em um dos quartos da casa onde morava.

Segundo a Polícia Militar, a princípio, o Corpo de Bombeiros foi acionado por causa do forte cheio de gás, que estaria vindo do fogão da cozinha. Em seguida os militares encontraram o homem nu, com as mãos e pés amarrados com fios de rede de energia, além de um pedaço de tecido enrolado ao pescoço. Uma TV e dois celulares foram levados da casa.



Parentes contaram aos militares que a última vez que tiveram contato com a vítima foi no domingo (7). Já um sobrinho disse ter visto um rapaz magro e moreno saindo da casa do tio por volta das 16h da segunda-feira (9), mas que não teria ido até a residência, que fica a casa do tio, que fica na rua João Manoel Azze, no bairro Dona Josefina.

Ainda de acordo com a PM, que aguarda o resultado da perícia, o caso é tratado como roubo seguido de morte. Ninguém foi preso.

