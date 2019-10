Uma adolescente de 14 anos denunciou que era obrigada pela própria mãe a se prostituir para ajudar a pagar as despesas da casa. A menina contou, também, que era agredida com cabos de vassoura, unhadas e chinelas. O caso, de acordo com a Polícia Militar, foi registrado em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro.

Segundo a corporação, a vítima acionou o Conselho Tutelar, na noite de segunda-feira (14), informado que estava sendo espancada pela mãe "por não ter feito a limpeza da casa". Dois conselheiros foram até a residência da família, no bairro Veríssimo, e, lá, a mulher confirmou que bateu na filha, "dando um corretivo nela" por não ter lavado a louça.

Durante o desentendimento das duas, a filha contou que a mãe a obrigava a fazer sexo por dinheiro "para auxiliar financeiramente na casa" e falava: "se for para dar, que receba dinheiro". A menor também disse que era chamada de vagabunda e recebia outros xingamentos por parte da mãe.

De acordo com a PM, a adolescente foi encaminhada para um hospital da cidade, que constatou várias lesões decorrentes das agressões. Depois do atendimento, mãe e filha foram levadas para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar se as denúncias feitas pela menor procedem.

Com relação a mãe, os militares informaram que ela já tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e por ameaça de morte, já que uma vez enviou uma foto que aparecia armada para outra pessoa.

