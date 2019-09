Organizado pela primeira vez por coletivos culturais do Aglomerado da Serra, a Parada LGBTQI+ da Serra teve sua realização cancelada pela Polícia Militar no momento em que iria começar, no início da tarde deste sábado (7). A passeata estava prevista para sair às 12h da praça do Cardoso, no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando os organizadores foram notificados do cancelamento por policiais .

"A Organização solicitou à Prefeitura de BH, à Polícia Militar (PMMG) e ao Corpo de Bombeiros (CBMG) as devidas autorizações para a realização do evento, nos termos e prazos estabelecidos pela legislação. Apesar de a solicitação ter sido efetuada com muita antecedência, a PMMG, de última hora, indeferiu o pedido", disseram os coletivos @bsurda, Baile Funk da Serra e Observatório das Quebradas, responsáveis pela organização.

Ainda segundo eles, os policiais que anunciaram o cancelamento do evento atribuíram a decisão à prefeitura. "A PMMG alegou que o indeferimento teria sido decisão de decisão da PBH e esta afirmou o contrário.”

A Polícia Militar informou que o evento constava como indeferido no sistema do Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. A PBH ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Homenagem a Lacraia

A I Parada LGBTQI+ da Serra havia sido anunciada em julho pelo produtor cultural Kdu dos Anjos e iria homenagear a funkeira Lacraia, que morreu em 2011 após se destacar como dançarina em parceria com MC Serginho.

"Nossa homenageada é a Funkeira Lacraia, que foi a primeira a utilizar a linguagem da favela como afirmação da sua identidade de gênero e orientação sexual 'subversivas'".

Em função do cancelamento, os organizadores anteciparam um evento que ocorreria após a Parada, para onde os participantes se deslocaram.

Os organizadores da Parada LGBTQI+ da Serra disseram ainda que irão solicitar autorização novamente na semana que vem.

Bandeira LGBTQ+ em jogos internos do Marista vira polêmica nas redes sociais

Diversidade, tolerância e muito futebol: 5ª edição da Champions Ligay chega a BH em novembro

Defensoria Pública do Estado do Rio critica censura na Bienal do Livro