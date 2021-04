A Polícia Militar (PM), por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente realiza, nesta quinta-feira (29), uma operação voltada à prevenção e repressão aos crimes ambientais em Minas Gerais. A ação, denominada “Semper in agro – Sempre no campo”, está sendo cumprida em todas as regiões do Estado.

Além da investigação, a operação também tem como objetivo a comemoração dos 40 anos de criação do batalhão de Polícia de Meio Ambiente e 55 anos de atividade pela PM de Minas.

O lançamento da ação ocorreu na manhã desta quinta. A operação, segundo a assessoria da PM, segue no decorrer do dia. Um balanço será divulgado ainda hoje pela corporação.

