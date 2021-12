O menino de 8 anos que morreu após ser baleado em Contagem, na Grande BH, na noite dessa quinta-feira (23), foi alvejado por dois homens suspeitos de forma proposital, segundo a Polícia Militar (PM).

A informação é de que a tia da criança, considerada testemunha pela PM, viu os disparos saindo do veículo ocupado pelos suspeitos.

O Citroën C4 foi abordado pelos policiais durante uma blitz de rotina na rua do Registro, no bairro Camilo Alves. Porém, o carro não parou e e teve início a perseguição.

Quando o veículo ocupado pelos suspeitos passou pela rua do Registro, no bairro Praia, ocorreu o disparo contra o menino que estava indo a uma festa na igreja com a família. O tiro atingiu o braço e chegou ao pulmão, que foi perfurado.

A criança chegou a ser levada ao Hospital Municipal de Contagem, em estado grave, passou por uma cirurgia de duas horas, mas não resistiu e morreu.

A PM afirma que os policiais só atiraram contra os suspeitos após o menino ter sido atingido. Após o ocorrido, a viatura parou para socorrer a criança e o C4 seguiu em fuga. A essa altura, o helicóptero Pégasus, da Polícia, também estava no percalço do veículo, que foi alcançado por outra viatura algumas ruas adiante.

Está sendo instaurado um inquérito policial para investigar as circunstâncias do tiro. De acordo com a PM, a bala se perdeu após perfurar a criança, por isso não seria possível precisar o calibre da arma.

