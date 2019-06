Um suspeito foi detido na tarde desta quinta-feira (6) em um desmanche de motos do bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte

Durante patrulhamento, militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam a informação sobre uma grande movimentação de pessoas e motocicletas na rua Itaipu.

Mas quando chegaram no endereço encontraram as portas abertas e a casa vazia. O lugar parecia abandonado, mas durante as buscas os policiais encontraram chassis de motocicletas e peças como motor e descanso. No segundo andar da construção havia mais motores, carenagens e até tanques de motos. Em outro cômodo, diversas partes de motores abertos e separados e várias peças estavam espalhados.

Durante a apreensão, um rapaz que se identificou como motoboy chegou no local e contou que prestava serviço para diversas pessoas do bairro e que passou no endereço para verificar se havia algum tipo de entrega para fazer. Ele alegou que já fez várias entregas para pessoas daquele endereço, mas não soube precisar o conteúdo das embalagens nem os nomes das pessoas que contratavam os serviços.

O rapaz, de 23 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.