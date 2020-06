O governador Romeu Zema afirmou nesta quarta-feira (24) que a Polícia Militar irá fiscalizar o uso obrigatório da máscara em Minas, além de evitar aglomerações nos municípios mineiros. O anúncio foi feito pelo Twitter no mesmo dia em que o Estado registrou recorde no número de mortes confirmadas por Covid-19 em 24 horas.

Agora, a Polícia Militar irá fiscalizar o uso obrigatório da máscara em Minas. Determinei também que haja a orientação em casos de aglomeração nos 853 municípios mineiros. — Romeu Zema (@RomeuZema) June 24, 2020

Em vigor desde meados de abril, a lei 23.636 prevê o uso do equipamento de proteção em estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, rodoviários e metroviários, instituições de acolhimento de idosos, lotéricas e transporte público e privado de passageiros. A norma, no entanto, não é clara sobre as punições aos que desrespeitarem a medida.

O Hoje em Dia questionou o governo estadual e a Polícia Militar sobre como será a abordagem durante a fiscalização e aguarda retorno. Em Belo Horizonte, o cumprimento das medidas de combate à propagação do vírus está a cargo da Guarda Municipal.

Zema também aproveitou sua conta no Twitter para dizer que fará uma live, à noite, para anunciar medidas para o enfrentamento à pandemia.