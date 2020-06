Um homem de 23 anos foi preso na noite desse sábado (13) com R$ 50 mil reais em ecstasy em um bar no bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) chegou ao local após receber denúncia anônima.



Com o suspeito, foram encontrados cerca de 900 comprimidos de ecstasy e outras drogas, como maconha e cocaína. Também foram apreendidas duas metralhadoras, um revólver calibre 32, sete munições e dois celulares.



O material e o suspeito foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro Floresta.