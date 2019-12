A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 21 anos e um menor, de 17, suspeitos de roubarem casas e veículos em Betim e em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim de semana.

Segundo os militares, eles foram detidos após as vítimas informarem as características dos suspeitos que estavam em um dos carros roubados. No veículo estavam os dois homens e o menor de 17 anos, que havia fugido de um centro socioeducativo, após ter sido acusado de matar uma pessoa em Betim, na Grande BH.

Com o trio, os militares apreenderam dois automóveis e uma motocicleta, além do carro usado nos assaltos. Uma de fogo calibre 635, um carregador, um rádio comunicador, um celular, munição, buchas e cigarros de maconha e pinos de cocaína também foram encontrados com eles.