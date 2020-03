O 5° Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança na região Oeste de Belo Horizonte, realiza na manhã desta quinta-feira (12) uma operação para conter criminosos nas áreas de maior vulnerabilidade. Até o momento, foram cumpridos quatro mandados de prisão Cabana, Camargos, Nova Cintra e Vista Alegre.

Na operação, que conta também com guarnições de Tático Móvel da 1ª RPM, pontos estratégicos estão sendo ocupados por policiais e denúncias anônimas estão sendo verificadas.

Segundo um balanço parcial do batalhão, foram apreendidos um revólver, 180 pinos de cocaína, 32 porções de maconha e mais de mil reais em espécie. O material foi encontrado em uma casa que seria do comandante do tráfico em uma área conhecida como Pai Joaquim, na Cabana do Pai Tomaz. Ele também foi preso.

