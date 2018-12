Dois mil agentes, 40 radares e pelo menos 300 bafômetros para barrar o motorista infrator nas estradas mineiras durante o feriado de Natal. A operação já está em andamento nas principais pistas do Estado pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv).

O anúncio foi feito nesta sexta-feira durante o lançamento da ação conjunta “Boas Festas”, que também tem a participação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG). Conforme as forças de segurança, a expectativa é a de que as principais viagens tenham como destino cidades do interior. Porém, a polícia também promete atuar nas rotas para o litoral.

“Faremos um trabalho preventivo, para evitar acidentes, e repressivo, porque muitos condutores não atendem aos nossos apelos e desrespeitam a legislação, seja em ultrapassagem indevida, beber e dirigir, excesso de velocidade, ou até por outros crimes”, afirma o chefe do setor de comunicação da PRF em Minas, inspetor Aristides Júnior.

Em Belo Horizonte, uma das vias que vão exigir atenção é o Anel Rodoviário, que dá acesso às BRs 381 e 040. “Vamos verificar a documentação e os bagageiros para reprimir o tráfico de armas e drogas, evitando a circulação de marginais”, afirma o coronel Ledwan Cotta, que está à frente do Comando de Policiamento Rodoviário da PM.

Não bastasse a imprudência nas estradas, outra situação que preocupa é a condição da malha rodoviária. Na edição desta quinta-feira, o Hoje em Dia mostrou que quem for viajar precisa redobrar a atenção em pelo menos 55 trechos com restrições de tráfego. Dentre as armadilhas, buracos, erosões, pontes com limitações de peso, obras e desvios.

A possibilidade de chuvas é outro fator de risco, principalmente na volta para casa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a saída para o feriado terá precipitações isoladas em todo o Estado. Nos dias 25 e 26, porém, a previsão é de chuva constante a qualquer hora.

No feriado de Natal de 2017 foram registradas 38 mortes nas rodovias estaduais e federais de Minas

Acidentes

De acordo com a PMRv, no ano passado, as estradas estaduais registraram 209 acidentes no feriado de Natal, com 24 óbitos. Já nas rodovias federais, conforme a PRF, foram 190 ocorrências, com 14 mortos.