A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (2), 21 pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha de tráfico de drogas que age em diferentes cidades do Sul do Estado. Foram cumpridos ainda 37 mandados de busca e apreensão nas cidades de Perdões, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Nepomuceno. Com os suspeitos, foram encontrados drogas, dinheiro, veículos e aparelhos celulares.

A Operação “Archangelus” é um desdobramento de uma investigação iniciada em setembro do ano passado, depois que parte do grupo foi desarticulado em uma operação realizada em Perdões. Na ocasião, mais de dez investigados foram presos e indiciados por tráfico de drogas, corrupção de menores e outros crimes.

“Os trabalhos realizados comprovaram, ainda, que boa parte da droga aprendida pela força policial em Perdões era distribuída pelos investigados, os quais captavam adolescentes infratores e os aliciava para a guarda, distribuição e venda varejista de droga, além de incentivá-los à prática de crimes violentos, visando o domínio de ponto de vendas e a manutenção do poder na localidade”, afirma o delegado Leandro de Prada Macedo Costa, presidente do inquérito policial.