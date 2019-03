Após receber muitas denúncias de envenenamentos de animais em Passos, no Sul de Minas, a Polícia Civil da cidade desencadeou a operação "Patas Amigas", nesta terça-feira (19). Por meio de imagens de câmeras de segurança e do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a equipe chegou a dois autores do crime: um tenente da Polícia Militar e a mãe dele, de 53 anos. Ao todo, 11 animais foram envenenados, sendo nove cães e dois gatos; somente um cachorro sobreviveu ao ataque.

De acordo com o delegado regional da cidade, Marcos Pimenta, a operação aconteceu após o dono de um dos animais relatar os crimes. "Há cerca de duas semanas, um morador nos procurou informando que seu gato havia sido envenenado e que também tinha indícios do envenenamento de outros animais. Começamos a investigar puxando as ocorrências de animais mortos e chegamos a duas zonas quentes em bairros vizinhos, o Novo Mundo e o Vila Rica. Coincidentemente, estes casos estavam acontecendo ao redor da casa do tenente em uma das áreas, e da casa da mãe dele, em outra", detalha.

Após procurar pelas imagens das câmeras de segurança nas regiões, a mulher foi flagrada envenenando alguns animais. Ao realizar as buscas na casa dela, a polícia encontrou duas armas não registradas de calibre 22 e munição, que foram apreendidas. Ela foi presa pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas foi liberada após pagar fiança. Na delegacia, a mulher chegou a confessar o crime de maus tratos aos animais, alegando ter depressão.

Quanto ao tenente, na casa dele foi encontrado um pote com o chumbinho, veneno proibido muito usado para matar ratos. Ele não foi preso porque o material apreendido foi enviado para o instituto de criminalística da Polícia Civil em Belo Horizonte e seria necessário o resultado em mãos para se ratificar uma prisão em flagrante.

No entanto, segundo Pimenta, após a confirmação do material, ele será indiciado pela posse do chumbinho. "Já sobre os crimes de maus tratos aos animais, estas ações que foram feitas hoje servirão justamente para abastecer o inquérito policial sobre o tema, que já tramita na Delegacia Regional de Passos", conclui o delegado.

