A Polícia Civil de Minas Gerais procura uma jovem de 19 anos suspeita de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”, em homens, moradores de bairros nobres da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na última quinta-feira (24).

Até o momento, cinco vítimas foram identificadas e, com base em relatos, a polícia estima um prejuízo em torno de R$ 100 mil.

Segundo as investigações divulgadas na manhã desta segunda-feira (28), a suspeita criava perfis em redes sociais e aplicativos, marcava encontros com as vítimas e, após dopá-las com medicamento, furtava objetos das casas delas.

O delegado Guilherme Santos explicou que as investigações começaram em maio deste ano e pelo menos cinco homens, com idade de 50 anos, estão entre as vítimas. Em um dos casos, o porteiro desconfiou da movimentação das suspeitas durante uma visita ao apartamento de um morador. “O porteiro do prédio achou estranho que as meninas chegaram ao local com duas bolsas pequenas e saíram com mochila. Na delegacia, o homem contou sua versão dos fatos e demos início à investigação para apurar o roubo”, explicou Santos.

Após a denúncia, as mulheres, de 19 e 21 anos, foram indiciadas pelo crime. A segunda suspeita teria se matado quando soube que a polícia estava procurando por elas. Um religioso também está sendo investigado por envolvimento no crime.

A Polícia disse que as suspeitas presenteavam o homem, que não teve a identidade revelada, como forma de agradecimento pela proteção espiritual que ele daria a elas.

As investigações ainda estão em andamento. “É importante que quem tenha sido vítima procure a delegacia e faça o boletim de ocorrência. Vamos buscar qualificar as vítimas, para que elas possam ser ouvidas, a fim de demonstrarmos a reiteração delitiva. Queremos avaliar também qual é a verdadeira participação do religioso”, conclui o delegado.