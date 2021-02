As polícias Militar e Penal de Minas Gerais seguem, nesta quarta-feira (3), as buscas por um detento que fugiu do Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) do bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira.

Fernando de Oliveira Júnior, de 30 anos

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o nome do fugitivo é Fernando de Oliveira Júnior e ele tem 30 anos de idade.

Conforme a polícia, Fernando fugiu da penitenciária por volta das 20h30 dessa terça. As circunstâncias da fuga, incluindo a possibilidade de apoio para o escape, seguem em apuração pela Sejusp.

Segundo a secretaria, o cidadão que tiver informações sobre o paradeiro do fugitivo pode fazer uma denúncia, de forma anônima e sigilosa, pelo telefone 181.

