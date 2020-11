A Polícia Militar está à procura do homem que baleou três pessoas na passarela de acesso para a estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, no sábado (21). De acordo com a Polícia Militar, o alvo dos disparos seria um morador da Vila Andiroba, que não se feriu.

Testemunhas disseram aos policiais que um jovem branco, de aproximadamente 25 anos, chegou no local em uma bicicleta, visualizou um homem na passarela, sacou a arma e atirou.

Entretanto, os tiros atingiram uma mulher de 59 anos, um homem de 25 anos e uma adolescente de 13 anos. As vítimas foram atendidas no Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, com ferimentos nos braços e joelho. Os disparos também atingiram o vidro e uma parede da 24ª Companhia de Polícia Militar, que fica na Estação São Gabriel.

O homem, alvo do atentado, disse que não conhece o autor, mas afirmou que tinha desavenças antigas com pessoas da Vila Andiroba.

