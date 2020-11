Três pessoas foram baleadas na passarela da estação São Gabriel, na Vila Suzana, região Nordeste de Belo Horizonte, nesse sábado (21). Alvo, que não se feriu durante o atentado, seria um morador da Vila Andiroba

Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos é um homem branco, de aproximadamente 25 anos. Testemunhas contaram que o jovem estava parado em uma bicicleta quando sacou uma arma e começou a atirar contra um homem que passava pela passarela.

Porém, os tiros atingiram uma mulher de 59 anos, um homem de 25 anos e uma adolescente de 13 anos. As vítimas foram atendidas no Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, com ferimentos nos braços e joelho e não correm risco de morrer. Os disparos também atingiram o vidro e uma parede da 24ª Companhia de Polícia Militar, que fica na Estação São Gabriel.

Ainda de acordo com a PM, o alvo do atentado disse que não conhece o autor, mas afirma que ele tem desavenças antigas com pessoas da Vila Andiroba, também na região Nordeste de BH.

A polícia fez rastreamento pela região, mas o homem ainda não foi preso.