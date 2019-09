A Polícia Militar procura por um rapaz de 23 anos suspeito de abusar de três sobrinhas, duas de 8 e uma de 11 anos, em Montes Claros, no Norte de Minas. A denúncia foi feita pela mãe das vítimas neste domingo (8). A mãe das meninas acionou os militares e informou que o suspeito teria acariciado as partes íntimas das filhas gêmeas, de 8 anos.

A outra filha, de 11, flagrou o tio com as duas irmãs e gritou. Ao ser visto pela sobrinha, o rapaz saiu correndo pelos fundos do imóvel. Ainda segundo as informações do boletim de ocorrência, a menina de 11 anos também falou que havia sido violentada anteriormente pelo tio.

As crianças confirmaram as versões apresentadas pela mãe delas e ainda contaram que o tio as ameaçava de morte, caso contassem algo para os pais.

Elas foram levadas para o hospital e passaram por exames.