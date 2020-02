A Polícia Civil de Poços de Caldas, no Sul de Minas, procura por um idoso, de 61 anos, suspeito de matar uma menina de 13 anos a facadas. O homem deixou uma carta confessando o crime; o motivo seria ciúmes. Um mandado de prisão temporária já foi expedido e ele deve ser indiciado por feminicídio e estupro.

A adolescente estava desaparecida desde a última sexta-feira (31) e o corpo dela foi encontrado em estado de decomposição nessa segunda-feira (3), na loja de tapetes do suspeito, no bairro Jardim Paraíso.

Os agentes foram acionados por vizinhos, que sentiram um forte odor que exalava do imóvel. “Infelizmente nos deparamos com o corpo da adolescente em um quarto improvisado, no fundo do estabelecimento, com diversas lesões, principalmente na região do pescoço. Foram apreendidos no local um pedaço de madeira e uma faca", explica o delegado Hernanni Perez Vaz.

No cômodo havia, ainda, uma carta na qual o investigado revela ter cometido o crime. “O suspeito indica que a provável motivação do fato foi passional. Apesar de já ser um senhor de idade e a jovem ter apenas 13 anos, ele demonstrava afeto por ela e não estava aceitando muito bem um novo relacionamento que a vítima estaria mantendo”, detalha o delegado.

Ainda conforme Vaz, há indícios de que o crime tenha sido premeditado. O suspeito procurou um amigo dois dias antes do crime dizendo que iria deixar a tapeçaria onde trabalhava e que precisava vender materiais. “Pediu auxílio desse indivíduo para ajudar a vender, inclusive um celular que estava em posse da vítima, mas que, segundo levantamento, teria sido dado por ele à vítima”.

Outro indício, de acordo com o delegado, é que a carta estava assinada com a data de 30 de janeiro, mas a adolescente teria sido vista na manhã de sexta-feira (31). “Isso levanta a questão se houve premeditação, ou se o suspeito errou a data na hora de escrever a carta", observa.

As investigações estão em andamento e quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do comerciante pode ligar para o Disque Denúncia, no 181.

