Os pais de uma menina de 12 anos registraram um boletim de ocorrência de estupro contra dois homens em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime foi no último sábado (26) e os suspeitos ainda não foram identificados e nem localizados.

Segundo informações da Polícia Militar, a garota relatou que estava sozinha na porta de casa, no bairro Jardim Espanha, quando dois homens chegaram em um carro pedindo informação. Durante a conversa, eles a obrigaram a entrar no veículo e a levaram para uma casa, onde foi obrigada a manter relação sexual com os dois. Ela ficou no local durante a noite e foi deixada nas proximidades do bairro Beijo Flor. Ela teria sido ameaçada para não contar a ninguém sobre a violência.

A vítima relatou que não conhece os autores, mas passou as características dos suspeitos e informou que um aparenta ter 30 anos e o outro 18. Ela também passou os apelidos dos homens que ouviu durante conversas entre eles.

Durante esse tempo, os pais deram falta da adolescente e chegaram a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento.

A menina foi encontrada pelos pais em estado de choque e chorando muito. Após o registro da ocorrência na PM, ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) para atendimento e exames de praxe em casos de violência sexual. Aos militares, a instituição informou que havia indícios de relação sexual com fissura na região genital.