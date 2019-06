A Polícia Militar está à procura de dois suspeitos de matar um rapaz de 21 anos durante um assalto no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança da rua flagraram a ação dos bandidos.



Veja:

No vídeo é possível ver os dois homens caminhando tranquilamente pela calçada antes da abordagem. Um deles usa um casaco preto com mangas claras e calça jeans. O outro está vestido com um casaco cinza de capuz e uma calça de moletom e segura um capacete em uma das mãos.

O crime foi no sábado (8), na avenida Senador Levindo Coelho, por volta de 8h30 da manhã. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima abria o salão de beleza onde trabalhava quando foi surpreendida pelos dois homens. Um deles estava armado e pediu que ele entregasse a motocicleta. Ele teria reagido e foi baleado.

Em seguida, os criminosos pegaram a moto e fugiram pela contramão da avenida. A vítima foi socorrida para a Upa Diamante com um ferimento no tórax, mas morreu antes de dar entrada no centro de saúde.