A Polícia Civil de Minas Gerais vai recomendar à Justiça a prisão preventiva do casal preso nesta terça-feira (20) por espancar o filho de apenas 6 meses de idade em Carmo de Minas, no Sul do Estado. O bebê chegou ao hospital da cidade com hematomas no rosto, marcas de mordidas e o braço esquerdo quebrado em três lugares.

O pai confessou ter agredido o bebê. A mãe disse que não foi responsável pela violência contra o filho, mas foi presa em flagrante por omissão.

A criança foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de São Lourenço. De acordo com o Conselho Tutelar de Carmo de Minas, a criança está temporariamente em companhia de uma tia, durante a internação. O bebê não precisou de cirurgia e tem quadro de saúde estável.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e a tia da criança já manifestou vontade de assumir os cuidados dela.

