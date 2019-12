A polícia realiza buscas por detentos que fugiram do Presídio do Serro, na Região Central de Minas Gerais, na noite desse domingo (29). Dos 13 presos que conseguiram escapar da unidade, cinco foram recapturados pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (30).



Segundo a PM, os detentos conseguiram retirar uma peça de metal que fica na grade da janela e com o objeto perfuraram o teto do local. Na sequência, os presos alcançaram o telhado, chegaram ao pátio e pularam o muro dos fundos do presídio.



Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), cães farejadores da Rocca e o helicóptero Pégasus de Belo Horizonte também estão na região para apoio nas buscas.



Por meio de nota, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) esclarece que uma força tarefa integrada entre policiais penais e militares segue empenhada na busca pelos foragidos do Presídio de Serro.

“Todos os procedimentos operacionais estão sendo executados e, assim que forem esclarecidas as circunstâncias da fuga, rigorosas medidas serão tomadas no âmbito administrativo”, diz a nota.

A população pode auxiliar com informações que ajudem na recaptura dos indivíduos por meio do Disque Denúncia 181 – a ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.

Seguem foragidos:

Anderson Cleiton Batista dos Santos

Herbeson Pereira Pinto

Jiliard Rodrigues Cordeiro

Marcos Junio de Souza Coelho

Robson Borges Ferreira

Sidiney de Macedo Pereira

Welington Oliveira da Silva

Welington Pereira de Almeida