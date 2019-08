As polícias Civil e Militar deflagraram uma operação contra o tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (30). Os alvos eram acusados de participar de uma organização criminosa chamada Primeiro Comando do Atalaia (PCA), mas somente um suspeito foi preso. O jovem de 20 anos é apontado como um dos líderes do grupo.

A operação Farol é um desdobramento de investigações realizadas junto à Delegacia Especializada em Armas, Munições, Explosivos, etc. (DEAME), que teve acesso a um vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, no qual alguns indivíduos aparecem manuseando armas de fogo de uso restrito e de diversos calibres.

Durante as buscas, foram arrecadados uma pistola calibre .40, 24 pedras de material semelhante à crack, uma pequena porção de substância análoga à maconha, celulares, 24 munições e dois carregadores de arma de fogo. Outros três integrantes do grupo já estão presos, de acordo com a Polícia Civil.