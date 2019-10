Um homem foi preso em flagrante com uma carga de eletrodomésticos roubada na noite desta terça-feira (22) no bairro de Maria Goretti, na região Nordeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar fazia o patrulhamento pela região quando recebeu uma denúncia sobre uma intensa movimentação de veículos na porta de uma casa na rua Walter de Abreu.



Os militares então foram até o endereço, onde havia um lote com várias casas. Em uma delas eles encontraram um fogão ainda na caixa escondido debaixo da cama de um dos quarto, um ventilador novo, um liquidificador e uma panela elétrica. O dono do imóvel não apresentou nota fiscal dos produtos, além de ficar muito nervoso.



No local, a PM também encontrou uma réplica de arma de fogo e o suspeito acabou confessando que teria participado do assalto e que estava revendendo os produtos.



A carga foi roubada na madrugada desta terça-feira (22) na BR-381, em Itatiaiuçu, na região Central do Estado.