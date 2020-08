Onze quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na noite de domingo (16), na BR-262, próximo a Betim. A droga estava atrás do painel de um veículo, conduzido por um jovem de 26 anos.

De acordo com a PRF, a apreensão ocoorreu durante patrulhamento tático e, diante do nervosismo do condutor, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, que vinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

À polícia, o suspeito informou que receberia R$ 5 mil pelo transporte e que teria sido ameaçado de morte, caso não levesse a carga para a cidade capixaba.

Maconha

A PRF também apreendeu, no domingo, 600 quilos de maconha que eram transportados por um micro-ônibus pertencente à prefeitura de Carmo da Mata. A ocorrência aconteceu na BR-152, próximo a Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro.

Durante fiscalização, policiais desconfiaram de alguma irregularidade após o motorista afirmar que retornava do interior de São Paulo. "Um micro-ônibus oficial de Minas Gerais transitando em outro Estado, em um domingo, não parecia uma situação normal", destacou a PRF em nota à imprensa.

Os agentes entraram em contato com a prefeitura de Carmo da Mata e foram informados de que existia um registra de furto do veículo desde junho. Em uma busca mais detalhada, eles acabaram encontrando a droga debaixo do veículo.

O motorista foi detido e encaminhado para a Polícia Federal de Uberlândia, também no Triângulo Mineiro.