A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso de um homem que foi encontrado parcialmente carbonizado dentro de uma caminhonete incendiada no bairro Angola, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

O carro foi encontrado incendiado com galões no interior. De acordo com a Polícia Civil, inicialmente são trabalhadas duas hipóteses: suicídio ou acidente – incêndio poderia ter acontecido no momento em que o homem transportava combustível de maneira irregular. A hipótese de homicídio é mais remota, mas não foi descartada.

A identidade da vítima ainda não foi revelada.