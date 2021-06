A saída para o feriadão terá reforço na segurança das estradas mineiras. Operações Corpus Christi 2021 serão realizadas pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv) a partir desta quarta-feira (2) com o objetivo de prevenir e reduzir a gravidade de acidentes.

As ações da PMRv vão até o próximo dia 7. A corporação vai dispor mais de 900 policiais e 430 viaturas, além de radares móveis, em batidas policiais e blitze itinerantes e fixas. Os agentes também estarão de olho em condutores que estiverem bêbados ao volante. Etilômetros serão usados nas abordagens.

No mesmo período, os militares também realizam a operação “Canes Pacem Viarium”, com o emprego de cães farejadores, para inibir o porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo de veículos, e a atuação de quadrilhas de fora do Estado no crime de explosão de caixas eletrônicos.

Já a PRF, já nas primeiras horas desta quarta, reforçará o policiamento ostensivo até as 23h59 do próximo domingo (6) em locais estratégicos de todas as regiões do Estado. As ações terão foco na prevenção para a diminuição da gravidade dos acidentes e combate às infrações de trânsito, em especial às condutas como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, com velocidade incompatível e transitar pelo acostamento.

A fiscalização vai contar com cerca de 800 policiais, que se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Restrições de tráfego

No feriado de Corpus Christi não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE).

