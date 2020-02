Política e femininismo foram os temas vencedores da 9ª edição do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, que escolheu, na noite dessa sexta-feira (14), as três melhores composições do Carnaval de Belo Horizonte. "Quem não deu Damares", "Mimosas Borboletas" e "Parente Bolsominion" levaram primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Baile Finalíssima aconteceu no Mercado Distrital do Cruzeiro, na Zona Sul da capital.

Ao todo, participaram da seletiva final nove composições - as três vencedoras e "O que vale é a vida", "Chupe-chupe lambe-lambe", "Xô, preconceito", "Lagoinha, meu amor", "Marcha da liberdade" e "Folia mineira".

Festa tradicional no calendário carnavalesco de BH, o Concurso de Marchinhas Mestre Jonas foi criado para resgatar a tradição das marchinhas carnavalescas e já elegeu canções que ganharam destaque nacional, como "Na Coxinha da Madrasta" (2012) e "Baile do Pó Royal" (2014).

A concepção do concurso é da cantora, compositora e produtora musical Brisa Marques e do gestor cultural Kuru Lima, da Cria! Cultura. A direção artística é do músico, arranjador e compositor Thiago Delegado.