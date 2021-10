Suspeito de ser o principal fornecedor de documentos falsos em Minas Gerais, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (1) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com ele, foram apreendidos centenas de espelhos de cédulas, usados em documentos de identidade, habilitação e certificados de registro de veículos.

De acordo com a corporação, o homem é um dos maiores criminosos de falsificação no país, com atuação organizada e distribuída no território nacional. "Ele fornece CNHs, CRVs e documentos de identidade sob encomenda para serem utilizados nos 26 Estados e no Distrito Federal, utilizados por organizações criminosas em fraudes envolvendo veículos automotores, para foragidos da justiça e, também, fraudes junto ao sistema financeiro", afirmou o delegado Domiciano Monteiro.

Ele teria sido encontrado por meio de outra investigação, que apurava crimes de fraude aplicados em locadoras de veículos. Três pessoas foram presas e mais de R$ 1 milhão apreendidos na época. A documentação usada pelos criminosos, que era falsificada, levou até a prisão do homem na última sexta.

A corporação ainda afirma que a qualidade das falsificações foi um ponto de grande atenção, o que justificaria a alta demanda do grupo. As CNHs, por exemplo, reproduzem itens de segurança como a marca d'água, tintas de variação ótica e imagens secretas, sensíveis à luz fluorescente. O QRCode direciona a um endereço na internet que reproduz sites oficiais.

O suspeito foi autuado por falsificação de documento público. A investigação segue para apurar quem são os fornecedores do material aprendido e como era o envolvimento dele com as organizações criminosas.

