A Policia Civil de Minas abriu um inquérito nesta quinta-feira (9) para investigar as possíveis causas do surgimento de uma doença misteriosa que teria feito oito vítimas em Minas. Uma delas morreu nessa quarta-feira (8).

A PC faz também na tarde desta quinta uma visita à fábrica da cervejaria Backer, no bairro Olhos D'Água, região Oeste de Belo Horizonte. A inspeção acontece depois da circulação de uma mensagem em redes sociais de que as vítimas da doença misteriosa que atingiu pessoas principalmente no bairro Buritis consumiram a cerveja Belorizontina dias antes.

A fabricante diz que está colaborando com as investigações e confia nas autoridades para o esclarecimento da verdade. A empresa "pede cuidado com a divulgação de boatos que geram pânico e não contribuem em nada com as famílias envolvidas e a sociedade".

