Neste 19 de novembro, Dia Internacional de Prevenção à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, a Polícia Civil de Minas Gerais lançou um clipe musical com o objetivo de ensinar os pequenos a pedir ajuda, quando são vítimas.

A música escolhida foi “Ninguém mexe comigo”, da compositora paulista Bruna Caram. Todo mundo que participa do clipe tem ligação com a polícia. A e vocalista, Fernanda Resende, trabalha no Departamento de Trânsito; na bateria, está o perito criminal André Godoy; a violinista Patrícia Diniz, o saxofonista Paulo Regis e a pianista Ana Christina Aguiar são investigadores.

Toda a produção e edição de imagens e som também foram feitos por profissionais da polícia, enquanto as crianças que participam do clipe são filhos dos servidores do Departamento de Investigação, Orientação e proteção à Família (Defam).