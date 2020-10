A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos de Juiz de Fora irá investigar um caso de sequestro, que teria sido praticado por três policiais militares do Rio de Janeiro. Os suspeitos, que foram presos na cidade da Zona da Mata, foram encaminhados para o sistema prisional.

Os três homens são investigados por suspeita de terem sequestrado uma mulher e duas crianças, familiares de um desafeto que estava escondido em Belo Horizonte. As vítimas já foram liberadas.

A suspeita é que os policiais tenham se deslocado do do Rio de Janeiro até a capital mineira para encontrar um homem que teria causado prejuízo financeiro para o grupo, por meio de uma pirâmide financeira. Após sofrer ameaças, o homem fugiu para Belo Horizonte com a família.

De acordo com o boletim de ocorrência, no sábado (24), os suspeitos teriam obrigado a mulher e as crianças, de 5 e 8 anos, a entrarem em um veículo. Disseram que só liberariam a família quando o homem pagasse por todo prejuízo.