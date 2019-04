Quatro policiais militares precisaram ser atendidos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na tarde deste sábado (6), após inalarem fumaça em um atendimento emergencial a uma ocorrência de incêndio no bairro Vila Francisco Mariano, em Contagem, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares estavam realizando patrulhamento nas imediações do bairro quando populares informaram do incêndio em uma casa na rua Nova Contagem. Os militares entraram no imóvel e resgataram um morador que chegou a desmaiar durante o socorro, segundo a PM.

Após a retirada do morador, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local e apagou as chamas. Os quatro militares que inalaram fumaça foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca. O estado de saúde era estável, informou a corporação.