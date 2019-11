Um policial rodoviário federal matou um colega de trabalho a tiros neste domingo (24), dentro do posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a ambulância da concessionária foram acionados, mas a vítima morreu no local.



Segundo a PRF, o autor dos disparos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora, que ficará responsável pelas investigações.



De acordo com informações obtidas pela reportagem, o crime teria sido por motivação passional. A vítima estaria namorando uma agente da PRF, que trabalha no mesmo posto e é ex-companheira do autor dos disparos.



Veja a nota enviada pela PRF:



“É com pesar que informamos o falecimento do nosso colega, falecido na tarde deste domingo (24) em Minas Gerais.

Informamos que a morte aconteceu na Unidade Operacional de Juiz de Fora e que o responsável pelos disparos foi identificado como sendo outro PRF, lotado na mesma delegacia.

Foram acionados o pronto atendimento do SAMU, a equipe de resgate da concessionária da via, a Polícia Federal e todas as áreas da PRF, responsáveis pelos desdobramentos internos.

O autor dos disparos foi encaminhado, pela própria PRF, para a Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora, que ficará responsável pelas investigações”.



