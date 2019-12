Um policial militar ficou ferido depois de ser agredido em um bar no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (8). A vítima, de 35 anos, é cabo do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h, o militar jogava sinuca com amigos no estabelecimento, quando teria presenciado os seguranças da casa abordando uma conhecida dele de forma violenta, e tentando colocá-la para fora. Ele, então, questionou os seguranças sobre o motivo da ação, e foi informado que a mulher violava o regulamento interno do bar, ao utilizar um cigarro eletrônico. Mas os funcionários não souberam informar sobre a lei que regulamentava a proibição.

Neste momento, teria começado um tumulto, com várias pessoas exaltadas. O cabo se identificou, afirmando que resolveria o problema. Durante a confusão, um homem não identificado teria dado uma garrafada na cabeça do policial militar.

Testemunhas contaram que o autor é MC e cantor de funk. Conforme o boletim de ocorrência, o militar ferido, com uma lesão no supercílio esquerdo, saiu do local, e acionou a polícia pedindo apoio. Ele foi socorrido por uma equipe da Rotam e levado ao Hospital Militar, no bairro Santa Efigênia.

Quando a PM conseguiu entrar no bar, o suspeito já havia deixado o local. A Polícia Civil informou que o caso será investigado na 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul.

A reportagem do Hoje em Dia tentou, mas não conseguiu contato com os donos do bar onde a confusão ocorreu.