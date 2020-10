Três suspeitos foram presos nesta quarta-feira (28) após tentarem um assalto frustrado contra uma policial militar do 13º Batalhão. A policial reagiu à tentativa de roubo e acertou um dos quatro bandidos, que foi localizado com um ferimento no braço.

De acordo com a Polícia Militar, a servidora voltava para casa depois do trabalho em seu carro, quando foi fechada por um veículo Fiorino, ocupado por quatro homens, no bairro Canaã, região Norte de Belo Horizonte. Assim que eles anunciaram o assalto, a policial atirou contra eles, que logo fugiram.

Mas um dos assaltantes sofreu um tiro no braço e procurou socorro médico na UPA de Vespasiano, onde logo foi detido por policiais militares. Momentos depois, o Fiorino foi localizado e mais dois suspeitos foram presos. Um quarto suspeito conseguiu fugir.