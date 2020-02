O polo de formação esportiva da Prefeitura de Belo Horizonte, no bairro Saudade, na região Leste da capital, está com 70 vagas gratuitas para aulas de futsal, handebol, basquete, ginástica rítmica, judô e futebol de areia.

As inscrições são destinadas prioritariamente para estudantes de 6 a 17 anos da rede pública de ensino e que moram em área de vulnerabilidade social. As atividades do projeto são executadas pela Secretaria Municipal de Esportes e buscam ampliar o acesso à formação esportiva.

O polo tem capacidade para atender 360 alunos e disponibiliza duas aulas semanais para cada modalidade inscrita, realizadas nos turnos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira. O aluno também recebe o uniforme de graça.

A inscriçção pode ser feitas na Praça da Saudade, rua Juramento, s/nº, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Praça da Saudade

Na Praça da Saudade, além das atividades do Polo Esportivo, desde dezembro a Prefeitura promove ações do Caminhar. De terça a sexta-feira, das 7h às 10h são realizadas mensalmente cerca de 400 atendimentos nas atividades de Caminhada orientada, aulas de ginástica e futebol funcional. No local ainda funciona um dos 46 núcleos do Vida Ativa, programa que atende o público acima de 50 anos com atividades físicas e de lazer.

Os frequentadores da Praça da Saudade podem participar de atividades físicas em um espaço público que recebeu investimentos de requalificação da Prefeitura. No segundo semestre de 2019 foram concluídas as melhorias nas quadras, vestiários, portões e academia a céu aberto, e as intervenções artísticas nos muros e área interna pelo Movimento Mural Gentileza Urbana. A Praça da Saudade é um dos maiores conjuntos esportivos da região Leste.

Polo e Esporte Esperança

O projeto Polo Regionalizado de Formação Esportiva integra o Esporte Esperança, programa desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte que atende 6,5 mil crianças e adolescentes que moram em área de vulnerabilidade social. Para as crianças de três a seis anos são realizadas atividades físicas e recreativas em 24 estabelecimentos de escolas municipais de educação infantil e 10 creches. As oficinas e escolinhas de esporte de voleibol, futsal, futebol, handebol e basquetebol são frequentadas por alunos de faixa etária de 6 a 17 anos.