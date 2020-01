O elevado volume de chuvas registrado desde quinta-feira (23), em Santa Luzia, na Grande BH, obrigou a interdição de uma ponte que passa sobre o rio das Velhas. Não há previsão para a reabertura do tráfego, de acordo com a prefeitura. Pontos de alagamento foram notificados nos bairros no Pantanal, Vila Iris e Boa Esperança.

Foram identificados 28 áreas críticas na cidade, que podem registrar alagamentos. Para mitigar os problemas causados pela chuva, a prefeitura decretou ponto facultativo nesta sexta-feira e reforçou as equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e outras secretarias.

Veja a lista com os locais onde há risco em Santa Luzia:

Bairro Nova Esperança

Bairro São Cosme - Rua Pirarucu e Rua Tapaberaba

Bairro São Cosme de Cima - Rua Jatobá

Bairro Palmital - Rua Novo Horizonte

Bairro Nova Conquista

Bairro Baronesa

Campo do Londrina

Bairro Castanheiras

Bairro Belo Vale

Bairro Duquesa II - Rua 02, Rua 10, Rua Quarenta e Cinco, Rua Quatro

Bairro Santa Rita - Rua Irmã Maria da Glória

Bairro Padre Miguel - Rua Seis (esquina com Rua Cinco); Rua Vinte Oito

Vila Íris - Rua Padre Miguel Eugênio

Bairro Nossa Senhora do Carmo - Beco Olinda Gulart

Bairro Pantanal - Rua Wenceslau Brás

Bairro Boa Esperança - Rua Presidente Costa e Silva; Rua Presidente Afonso Pena; Rua Raul Teixeira da Costa;

Bairro Industrial Americano - Rua Guatemala

Bairro Petrópolis

Bairro Bom Destino - Rua dos Jatobás 334; Rua Goiabeiras; BR 381

Bairro Palmital – Travessa Adair de Paiva; Rua Doutor Jose Pelegrino; Beco Minas Gerais

Bairro Cristina – Avenida Senhor do Bonfim; Canal do Cristina

Bairro Baronesa – Rua Oceania; Rua Malásia

Bairro Asteca

Morada Do Rio - Rua Juventino Dias Teixeira

Centro - Rua do Comércio

Bairro Barreiro do Amaral - Rua Jose Moreira de Souza; Rua Alfredo Castilho

Bairro Pinhões - Rua Manoel Felix Homem

Bairro Córrego Frio – Rua Maria Piedade Moreira

