Uma ponte que liga o município de Serro ao distrito de Milho Verde, na região Central de Minas Gerais, será interditada para veículos e pedestres, a partir desta segunda-feira (11). A medida visa evitar desgaste maior da estrutura, sobretudo com a chegada do período chuvoso, de acordo com avaliação técnica do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG).

A ponte passa sobre o rio Jequitinhonha, no KM 9 da rodovia LMG-735, próximo ao distrito de Três Barras. Os acessos e o local da interdição estarão sinalizados com avisos e barreiras físicas.

Desvios possíveis diante de interdição de ponte que liga a cidade de Serro ao distrito de Milho Verde

Para minimizar os transtornos, carros de pequeno porte e pedestres poderão utilizar um desvio provisório, próximo à ponte interditada, para garantir o acesso aos distritos e localidades da região. Para caminhões e ônibus que trafegam no sentido Milho Verde - São Gonçalo do Rio das Pedras (distrito de Serro), a opção é seguir pelas rodovias MGC-259 e MGC-367 até o município de Diamantina, de onde acessam Vau (sub-distrito de Diamantina), o que aumenta o trajeto em cerca de 100 quilômetros.

Soluções

O DEER/MG já está elaborando projeto para construção de outro desvio, com capacidade para o tráfego de veículos leves e pesados, que deve ser concluído em dez dias. Ao mesmo tempo, o departamento já iniciou os levantamentos topográficos, hidrológicos e de sondagens para a elaboração do projeto de engenharia de uma nova ponte para o local.

O DEER/MG ainda mantém restrição para veículos acima de dez toneladas em outra ponte que passa por cima do rio Jequitinhonha, no km 38 da LMG-735, entre Vau e São Gonçalo do Rio das Pedras.

